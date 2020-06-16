В Китае провалилась попытка похищения миллиардера

Китайского миллиардера Хэ Сянцзяня попытались похитить из собственного дома. Об этом сообщает The New York Times.

Преступники ворвались на виллу к предпринимателю в городе Фошань и взяли всех, кто находился там, в заложники. Однако сыну китайского магната удалось сбежать и вызвать полицию. Вскоре сотрудники органов освободили бизнесмена и членов его семьи, а также арестовали пятерых подозреваемых.

Детали произошедшего не разглашаются, но, по сообщениям китайских СМИ, преступники использовали в ходе нападения взрывчатку.

Хэ Сянцзяня является основателем Midea Group, крупнейшего производителя бытовой техники в Китае. По некоторым оценкам, его состояние составляет до 25 миллиардов долларов.

Ранее в Гвинейском заливе у западных берегов Африки пираты напали на судно RIO MITONG, шедшее под флагом Коморских островов. С судна были похищены два члена экипажа: россиянин и украинец. Преступники на скоростной лодке подошли к кораблю, стоявшему в порту Малабо, и схватили двух человек.

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