В деле о загадочном исчезновении девочки в 2007-м появился главный подозреваемый

Главного подозреваемого по делу Мэделин Макканн (Madeleine McCann), пропавшей в 2007 году во время отдыха с родителями в Португалии, обнаружили в Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

По мнению немецкой прокуратуры, девочка скорее всего мертва. Несмотря на это расследование продолжается: новый подозреваемый — 43-летний гражданин ФРГ. Его имя не раскрывается, однако известно, что это мужчина ростом около 180 сантиметров, стройного телосложения, со светлыми короткими волосами.

The Telegraph пишет, что речь идет о человеке, осужденном по ряду уголовных статей, в том числе за сексуальное насилие над детьми. Сейчас он отбывает наказание за преступления, не связанные с делом Макканн. Расследование начала прокуратура города Брауншвейг, поскольку последний зарегистрированный адрес подозреваемого в Германии находится в этом месте.

Отмечается, что в день исчезновения девочки рядом с номером, где жила ее семья на курорте Прайя-да-Луш, были замечены два высоких светловолосых мужчины. Полиции известно, что в то время главный подозреваемый жил в доме недалеко от курорта и, предположительно, владел автомобилем Jaguar. На следующий день после исчезновения Мэделин мужчина перерегистрировал машину на другое имя.

В 2013-м Скотланд-Ярд возобновил расследование дела о похищении британской девочки. Полиция Великобритании начала проверку дела Макканн в 2011 году по требованию тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона. С тех пор следователи посетили Португалию 16 раз и собрали более 30 тысяч документов, касающихся дела.

Власти Португалии закрыли дело о похищении Мэделин в июле 2008 года. Долгое время местные следователи подозревали в преступлении родителей девочки — на основе неверно истолкованного анализа ДНК и реакции полицейских собак, однако впоследствии их оправдали. Другим подозреваемым был британец Роберт Мьюрэт, занимавшийся в Португалии недвижимостью и владевший виллой неподалеку от места исчезновения девочки. Мьюрэт предложил следствию свои услуги переводчика, однако через несколько дней попал под подозрение. Он также был оправдан и смог впоследствии отсудить крупные денежные суммы у британских таблоидов.

Расследование португальской полиции неоднократно подвергалось критике. В частности, многие потенциальные улики не удалось сохранить, так как полицейские долго не оцепляли место происшествия, а также сразу не исследовали игрушки девочки, которые были с ней в ночь исчезновения. Помимо этого, на протяжении нескольких часов после этого постовым не раздавали описание девочки, а выезжавшие за пределы района машины почти не досматривались.

Четырехлетняя Мэделин Макканн была похищена в мае 2007 года из спальни отеля на португальском курорте Алгарве, куда ее с братом и сестрой привезли родители. Один из друзей родителей девочки заявил, что якобы видел в окрестностях дома мужчину с босоногим ребенком на руках. Описание мужчины также совпало с другим свидетельством, которое привела семья туристов из Ирландии, отдыхавшая на том же курорте. Впоследствии появлялись сообщения о том, что девочку видели в других странах, в том числе в Испании и Марокко, но ни одно из них не подтвердилось.

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