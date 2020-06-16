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Минздрав назвал особенность выхода на плато по коронавирусу в России

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Распространение коронавируса в России вышло на плато, но в регионах оно проходит неравномерно. Такую особенность назвал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает ТАСС.

«Мы видим, что [наступила] стабилизация, плато», — заявил эпидемиолог.

10 июня вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что плато будет длиться еще месяц, после чего заболеваемость отчетливо пойдет на спад. По его словам, для снижения заболеваемости россиянам надо будет соблюдать меры профилактики даже после снятия ограничений, то есть носить маски и перчатки, а также находиться на самоизоляции, держать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно.

По данным на 16 июня, в России подтверждено 537 210 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умер 7091 человек, выздоровели 284 539 пациентов.

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