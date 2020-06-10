Подсчитана длительность плато перед спадом эпидемии коронавируса в России

Плато по коронавирусу будет длиться еще месяц, после чего заболеваемость пойдет на спад. Такое предположение высказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Слова эксперта публикует РИА Новости в среду, 10 июня.

Он отметил, что в России, в отличие от Европы, снижение заболеваемости происходит медленнее, но при этом среди россиян и число летальных исходов ниже. «Я думаю, что все-таки не меньше месяца понадобится, чтобы добиться отчетливого снижения [заболеваемости]», — заявил Альтштейн. По мнению вирусолога, длительное нахождение на плато в России обусловлено недостаточно хорошим соблюдением противоэпидемических мер.

Для того чтобы заболеваемость пошла на спад, вирусолог призвал соблюдать все меры профилактики даже после снятия ограничений. «Нужны и маски, и перчатки, и самоизоляция, нужно дистанцирование обязательно. Те, кто могут быть на самоизоляции, должны остаться на самоизоляции, те, кто могут работать удаленно, тоже должны продолжать такую работу», — сказал он.

Ранее в июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о выходе России на плато по коронавирусу. По словам представителя организации Маргарет Харрис, в стране при этом проводят много тестов «и это здорово».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!