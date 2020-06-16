Оценены масштабы кризиса в Швеции

Эксперты оценили масштабы кризиса в Швеции — крупнейшей экономики Скандинавии. Показатели оказались лучше, чем в большинстве других развитых стран, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По данным консалтинговой компании Capital Economics, ВВП королевства упадет на 8 процентов во втором квартале 2020 года. Экономический спад в Великобритании, Италии и Франции оценивается в 25-30 процентов. США займут промежуточное положение.

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«Шведский путь» в борьбе с коронавирусом стал темой международных дискуссий, поскольку правительство отказалось ввести жесткие ограничительные меры. В результате уровень смертности от инфекции оказался одним из самых высоких в мире. Хотя стратегия помогла смягчить удар по экономике, избежать кризиса так и не удалось.

Как сообщили в Министерстве финансов Швеции, страну ожидает худшая рецессия (сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд) со времен Второй мировой войны. Спад составит 7 процентов. По мнению экономиста Bloomberg, усугубление экономической ситуации связано с сокращением объема экспорта.

Согласно прогнозам шведского Центробанка, ВВП страны может упасть на 9,7 процента по итогам 2020 года. В более позитивном прогнозе экономика просядет на 6,7 процента.

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