Брат Барака Обамы отомстил ему за скупость

Малик Обама, брат бывшего президента США Барака Обамы, опубликовал в Twitter свидетельство о рождении своего известного родственника, в котором говорится, что тот родился в Кении. Так Малик отомстил брату за скупость. На случай обратило внимание издание Nairobi Wire.

В течение долгого времени действующий президент США Дональд Трамп отстаивал теорию о том, что Барак Обама родился не в Штатах, что лишило бы его права баллотироваться на пост главы государства. Трамп заявлял, что Обама является уроженцем Кении, и требовал, чтобы он показал свое свидетельство о рождении. Несмотря на то что штат Гавайи, где родился Обама, в итоге обнародовал его свидетельство о рождении, у сторонников теории заговора остались сомнения.

В понедельник, 15 июня, Малик возродил споры вокруг свидетельства о рождении бывшего президента США, опубликовав в своем Twitter-аккаунте изображение того, что, как он подразумевал, было настоящим свидетельством о рождении Обамы. Согласно этому документу, Барак Обама родился в Береговой больнице общего профиля в Момбасе 4 августа 1961 года.

Однако опубликованный сертификат и ранее появлялся в интернете, во время первого президентского срока Обамы. Его подлинность неоднократно опровергали, указывая на то, что документ отредактирован. Наиболее явной ошибкой в ​​нем является то, что Кения записана как «Республика Кения». С даты, указанной в свидетельстве о рождении, пройдет еще два года, прежде чем Кения обретет независимость, и еще три года, прежде чем страна примет статус республики. Более того, возраст отца Обамы тоже неверен. Также было установлено, что документ — точная копия свидетельства о рождении австралийского мужчины, за исключением имен.

«Пусть ваш брат живет в мире. Хватит помогать Дональду Трампу — белому стороннику превосходства — мешать своего брата с грязью», — написал один из пользователей. Малик объяснил свое поведение тем, что его брат «скупой» и отвернулся от него.

Малик Обама стал любимцем американских консерваторов, включая Трампа. Его посты в Twitter часто ретвитились главой Белого дома.

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