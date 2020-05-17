Трамп ответил на критику Обамы и обвинил его в некомпетентности

Президент США Дональд Трамп ответил на критику бывшего американского лидера Барака Обамы, который обвинил нынешнее руководство страны в безрассудстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», — сказал глава Белого дома. При этом Трамп заявил, что не видел выступление своего предшественника.

Ранее Обама обвинил руководство США в безрассудстве. По его словам, пандемия коронавируса опровергла представление о том, будто многие руководители осознают, что они делают. В частности, бывший президент осудил такие принципы американских политиков, как сиюминутная выгода и безразличие к тем, кто этого не разделяет.

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