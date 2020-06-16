Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 545 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 545 тысяч в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб на своем официальном сайте.

За последние сутки выявлено 8248 зараженных, с начала пандемии их число выросло до 545 458. За весь период зафиксировано 7284 летальных исхода, выздоровели 294 306 человек.

По данным на 15 июня, в стране было выявлено свыше 537 тысяч зараженных в 85 регионах страны.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 16 июня превысило 8 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. За весь период пандемии скончались 436 406 инфицированных, 3,64 миллиона человек выздоровели.

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