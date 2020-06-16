Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе в России

В Госдуму внесен законопроект о регулировании дистанционной занятости, устанавливающий нормы рабочего времени и отдыха удаленных работников. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ.

Документом устанавливается возможность компенсации расходов удаленных работников, в том числе связанных с покупкой оборудования. Также авторы предлагают разрешить заключать трудовые договоры о дистанционной работе по почте.

Законопроект регламентирует три типа удаленной занятости: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная работа. Под первой понимается выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя.

Согласно проекту, стороны смогут устанавливать график временной дистанционной работы. При этом в приоритетном порядке на временную удаленную работу в упрощенном порядке при наличии такой возможности предлагается переводить беременных женщин, работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

Также документом вводится понятие комбинированной работы, когда работник часть времени выполняет задачи из дома, а часть — на стационарном рабочем месте. В установленный промежуток времени сотрудник имеет право не отвечать на письма и звонки от работодателя.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности», — говорится в пояснительной записке.

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