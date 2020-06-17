В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.

Как отмечает агентство, по официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек. В то время как от коронавируса в Соединенных Штатах скончались 116 917 человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему занимают первое место по числу зараженных коронавирусом: 2 136 043. Более 583,5 тысячи излечились. Наибольшее число смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк (30 909).

16 июня число зафиксированных случаев коронавируса в мире за все время превысило восемь миллионов. По последним данным, в мире заражены 8 155 266 человек. Более 441 тысячи умерли, еще 3,9 миллиона излечились.

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