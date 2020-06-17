Россиянин обвинил майора МВД в пьяной езде и был схвачен спецназом

В городе Куйбышев Новосибирской области спецназом схвачен россиянин Ваграм Газарян, который ранее обвинил майора МВД в пьяной езде. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Тайга-Инфо».

По данным издания, сотрудники СОБР задержали Газаряна в собственной квартире, после чего осмотрели его машину. Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении него уголовное дело по статье 318 УК РФ («Угроза применения насилия») и статье 297 УК РФ («Неуважение к суду»). По версии следствия, он оскорбил истца и выразил угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

Россиянин стал известен в регионе после резонансного ДТП с начальником райотдела ГИБДД майором полиции Юрием Захваткиным. Toyota полицейского врезалась в Infiniti Газаряна, после чего сотрудник правоохранительных органов попытался скрыться. Но мужчина бросился в погоню и стал снимать все на видео, будучи уверенным, что полицейский пьян.

В итоге видео попало в интернет, а в отношении высокопоставленного полицейского был составлен протокол по статье 12.8 КоАп РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Была назначена проверка.

Позже Юрий Захваткин признал факт ДТП, но назвал произошедшее покушением на него. Якобы Газарян ранее занимался «автоподставами», из-за чего имел к нему претензии. Чтобы свести счеты, он заранее выяснил маршрут майора и создал ему проблемы. Бывший полицейский пояснял, что сбежал с места происшествия, испугавшись за свою жизнь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru