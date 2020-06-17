Угнанные машины Следственного комитета России поучаствовали в гонках

В Москве охранники угнали автомобили Следственного комитета России (СКР), устроили на них гонки и совершили две аварии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Двое сотрудников частного охранного предприятия обеспечивают безопасность Академии СКР. В ночь на 13 июня они употребляли спиртное, а утром решили покататься на служебных машинах.

Они взяли ключи и угнали автомобили Nissan и Toyota. Во время гонок на улицах Москвы охранники совершили две аварии, которые обошлись без жертв, и скрылись с мест ДТП. Полиция задержала их уже дома, когда они отсыпались после бурной ночи.

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