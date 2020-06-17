На развитие забайкальских стартапов потратят десятки миллионов рублей

Власти Забайкалья потратят 84,5 миллиона рублей на развитие стартапов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в среду, 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития региона.

«Теперь бизнесменам региона центром поддержки экспорта Забайкалья и центром "Мой бизнес" будут оказаны самые разнообразные услуги: консультации, обучение, возмещение расходов на сертификацию, лицензирование и брендирование продукции (до 90 процентов)», — отметила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства Наталья Белова.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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