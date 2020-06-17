Пригожин открестился от шикарного дома на Рублевке

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг появившуюся в СМИ информацию о приобретении им дома на Рублевке за 55 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей). Официальный комментарий он дал изданию StarHit.

«Если бы у меня были 50 миллионов долларов, точно потратил бы их по-другому, — заявил Пригожин. — Я пока не выжил из ума, чтобы за такие деньги брать подмосковный дом. И за 20 миллионов не купил бы. Мог бы взять разве что в ипотеку, как в Швейцарии много лет назад. Но официально заявляю — у меня таких средств нет».

Материалы по теме Красиво жить Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны

Продюсер открестился от дорогостоящей покупки, отметив, что содержание столь шикарного объекта недвижимости требует значительных затрат, а «мы люди обеспеченные, но скромные». Он пояснил, что приезжал в поместье на Рублево-Успенском шоссе в гости к товарищу, где его и сфотографировали папарацци.

«Да, не отрицаю, я изучал дома на нескольких подмосковных направлениях, и пребываю просто в шоке от их стоимости — она космическая! В какой-то момент хотели снять дачу, но цены — кошмар», — резюмировал Пригожин.

Информация о том, что продюсер и его супруга певица Валерия якобы купили особняк на Рублевке, была опубликована в СМИ днем ранее. Сообщалось, что чета выбрала поместье, ранее принадлежавшее экс-главе «Русала» Александру Булыгину.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru