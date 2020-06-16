Пригожин не доехал до дачи в Швейцарии и решил купить особняк на Рублевке

Российский продюсер Иосиф Пригожин из-за карантина не смог доехать до своей дачи в Швейцарии и решил приобрести особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Storm.

Бывшим владельцем дома является, как сообщает издание, экс-глава «Русала» Александр Булыгин. Особняк находится в элитном коттеджном поселке Сады Майендорф на Рублево-Успенском шоссе. Площадь территории, на которой расположен дом, равняется 108 соткам. Только один участок стоит 896 миллионов рублей.

Ранее Пригожин говорил, что его дача на Женевском озере в Швейцарии обошлась ему «дешевле сарая» на Рублевке. Продюсер посетовална то, что в России очень дорогое жилье, и отметил, что намерен подыскать себе подходящую недвижимость.

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