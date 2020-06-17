Треть компаний в России проигнорировали господдержку

Около трети российских компаний проигнорировали предложенные правительством меры господдержки в кризис, поскольку посчитали их неэффективными. Об этом свидетельствуют данные исследования «Актион-МЦФЭР», на которое ссылается принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Опрошены были представители трех тысяч компаний. Чаще всего они критиковали автоматическое продление лицензии на год (16,6 процента), отсрочку арендных платежей (13,9 процента), отсрочку по кредитам на шесть месяцев (17,5 процента) и беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников (15,3 процента).

Положительными мерами названы безвозмездные субсидии на выплаты зарплат сотрудникам в размере МРОТ (идею поддержали 80 процентов) и снижение страховых взносов (за нее выступили 46 процентов).

Также в исследовании указано, что 64 процента компаний не смогли претендовать на помощь государства по различным причинам. Основной из них стало отсутствие кода ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) компании в перечне пострадавших, хотя ее деятельность связана с признанной пострадавшей отраслью.

Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан. Он призвал проверить, какие меры действительно оказались нужны, и продлить их.

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