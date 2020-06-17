В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его статья опубликована на сайте «Российской газеты».

Глава Совбеза утверждает, что Запад навязывает миру чуждое восприятие и ставит целые страны и народы перед выбором: либо они принимают «универсальные ценности», либо следуют своим — неправильным и аморальным.

В качестве аргумента Патрушев привел однополые браки, подчеркнув, что умышленное размывание базового понятия «семья» — брака между мужчиной и женщиной — сформировало в силу противоестественности основы для цивилизационного конфликта даже в самом западноевропейском обществе.

Секретарь Совета безопасности также заявил об уничтожении на Западе среднего класса, который всегда являлся консервативным большинством и обеспечивал сохранение традиционных ценностей. «Уничтожение среднего класса, наряду с обострением миграционной ситуации, в свою очередь, стимулировали возрождение пещерного национализма, который фактически поощряется США и ведущими странами "единой" Европы, как, например, на Украине», — считает Патрушев.

Он добавил, что «гибридная война» ведется, чтобы размыть сложившиеся в течение веков традиции народов, их язык, веру и историческую память поколений. «Такие нормы и ценности не могут быть приняты многонациональным российским народом ни при каких условиях», — резюмировал секретарь Совбеза.

Ранее, 10 июня, Патрушев заявил, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию в России. А координируют деструктивную деятельность на территории страны Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, а также ведущие американские и международные неправительственные организации, отметил он.

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