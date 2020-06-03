В России обеспокоились очернением на Западе российских спецслужб

Западные силы через социальные сети пытаются очернить российский спецслужбы. Такие данные содержатся в докладе, представленном в ходе онлайн-конференции о «гибридной войне» в информагентстве «Россия сегодня», пишет газета «Комсомольская правда».

Политолог Алексей Мухин считает, что конечной целью «гибридной войны» является перепланировка мирового пространства в интересах США. По его словам, аналогичные попытки предпринимались в 1990-е годы.

Мухин считает, что бороться с подобными технологиями нужно, ограничивая деятельность «специфических западных некоммерческих организаций» на территории РФ.

«Молодежь все больше уходит в соцсети, в интернет. И вот там американцы умеют создавать матрицу реальности», — отметил, в свою очередь, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

По его словам, сегодня в информационном пространстве генерируется множество фейков о приближении российских войск к границам каких-либо государств.

17 мая глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, европейские чиновники продолжают вести «гибридную войну» с Россией.

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