В России рассказали о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в стране

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в стране в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам Патрушева, внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на России. Координируют деструктивную деятельность на территории страны Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, а также ведущие американские и международные неправительственные организации, отметил он.

Член Совбеза предупредил, что попыток дестабилизации внутри России стоит особенно ожидать в преддверии голосования по поправкам к Конституции. Это будет делаться через некоммерческие неправительственные организации, в том числе и в регионах. Через них россиян будут провоцировать на националистические и сепаратистские настроения.

«Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — заключил Патрушев.

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