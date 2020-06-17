Россия ответила на слухи о прекращении поставок газа в Белоруссию

Слухи о прекращении поставок российского газа в Белоруссию с 1 июля не имеют под собой никаких оснований. Таким образом на просьбу прокомментировать информацию ответил посол России в республике Дмитрий Мезенцев, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что информация от министерства энергетики по состоянию на данный момент не дает поводов подозревать, что поставки могут остановить или даже ограничить.

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Также, по словам Мезенцева, стоимость газа для Белоруссии с июля останется неизменной, несмотря на многочисленные просьбы Минска снизить ее хотя бы до европейской. Дипломат напомнил, что цены закреплены в ранее подписанных документах, а российская сторона готова к переговорам об их корректировке только после 2021 года.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что «Газпром» потребовал от Белоруссии немедленно погасить задолженность в размере 165 миллионов долларов, в противном случае пригрозив перекрыть поставки.

Минск не признает долг, утверждая, что он возник из-за споров в методике определения количества поставленного газа. Белорусская сторона настаивает на приведение ее в соответствии с национальным законодательством. «Газпром» в ответ на такое предложение только повторил свою позицию. Переговоры на министерском уровне к результатам пока не привели.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может начать закупку газа у альтернативных поставщиков, как это уже случилось с нефтью. По его словам, лидеры рынка в настоящее время бьются за премиальный европейский рынок, и в том числе белорусский.

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