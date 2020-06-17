Волонтеры «Молодежки ОНФ» помогли пострадавшим от наводнения россиянам

Команда «Молодежки ОНФ» приступила к работам в Иркутской области, которая в 2019 году пострадала от наводнения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что более 50 человек консультируют жителей в населенных пунктах Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов. Также волонтеры ремонтируют дома пострадавших от наводнения. В частности, в поселке Соляная Тайшетского района ремонтная группа «Молодежки ОНФ» отремонтировала дом труженице тыла, 92-летней Марии Цедрик. В ее доме провели укрепление фундамента и замену части венцовых балок, которые прогнили по всему периметру здания.

По словам заместителя руководителя Исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича, волонтеры случайно узнали о проблемах пожилой женщины. «Мы познакомились с Марией Марковной случайно. Приехали по одной заявке и ошиблись адресом. Увидели ситуацию: деньги за капитальный ремонт она получила, однако бригад, которые бы отремонтировали ей дом найти не смогла. Так и зимовала в сыром холодном жилище. Мы отремонтировали ей дом», — сказал он.

«Молодежка ОНФ» работает в Иркутской области с проведением повторного мониторинга с 15 июня. Встречи и консультации с жителями проведены уже в 27 населенных пунктах. Всего волонтерам предстоит объехать более ста деревень и сел, пострадавших в результате наводнения. Помимо юридических консультаций, команда также оказывает адресную помощь жителям.

Ранее участники «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии помогли в устранении последствий урагана в Беслане. Активисты сформировали группу из 15 человек и выехали на территорию городской школы №5. Возле нее шквалистый ветер повалил сразу несколько крупных деревьев. Волонтеры распилили ветки и помогли загрузить их в грузовики.

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