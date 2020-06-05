Активисты помогли устранить последствия урагана в Северной Осетии

Участники «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии помогли в устранении последствий урагана в Беслане, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Активисты сформировали группу из 15 человек и выехали на территорию городской школы №5. Возле нее шквалистый ветер повалил сразу несколько крупных деревьев. Волонтеры распилили ветки и помогли загрузить их в грузовики.

«В общей сложности получилось семь грузовых машин с поломанными деревьями. Помимо помощи по ликвидации последствий урагана, мы также доставим жителям продуктовые наборы — тем, чьи дома получили повреждения», — рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Республике Северная Осетия Анзор Карданов.

Директор школы №5 поблагодарила волонтеров, отметив, что в учреждении нет серьезных разрушений.

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