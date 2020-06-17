Профессор пожаловался на странные симптомы после выздоровления от коронавируса

Житель английского города Ливерпуль, графство Мерсисайд, переболел коронавирусом два месяца назад и пожаловался, что до сих пор страдает из-за странных симптомов. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

64-летний профессор-эпидемиолог из ливерпульской школы тропической медицины Пол Гарнер (Paul Garner) всегда отличался крепким здоровьем, много бегал и занимался йогой.

19 марта Гарнер находился на работе и слушал брифинг по COVID-19. Он испытывал недомогание, хотя у него не было ни кашля, ни насморка. Выступавший на брифинге спикер сообщил, что количество зараженных людей за три дня удвоилось, и всем, у кого появились странные симптомы, необходимо пойти домой. Гарнер последовал этой рекомендации.

Через несколько дней его состояние ухудшилось: у него были кашель, сильная головная боль. Эти симптомы то проходили, то возвращались на протяжении нескольких недель. На 20 день болезни друг Гарнера — врач общей практики — предположил, что у него лимфома и порекомендовал сдать анализ крови. Оказалось, что он заражен коронавирусом.

Через 60 дней болезни Гарнер прошел тест на новую коронавирусную инфекцию, и результат оказался отрицательным. Тем не менее, симптомы заболевания не прошли и спустя три месяца после появления. «Это ужасно. Я чувствую себя плохо уже три месяца. У меня слабость. Недавно я прошел пять километров, и на следующий день я не мог встать с кровати».

«Если я делаю слишком много, я падаю от усталости. Я не знаю, как долго это продлится, но это будут, может, недели, может, месяцы. У некоторых людей синдром хронической усталости длится годами», — сказал он.

«Я как будто одержим демоном. Я просто надеюсь, что вскоре смогу вернуться к физическим упражнениям», — посетовал профессор.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Лоутон, графство Эссекс, переболела коронавирусной инфекцией и рассказала о своих ощущениях. «Внутри меня словно был дьявол», — описала она свои ощущения.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



