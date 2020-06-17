Поклонская призналась в неверии в пандемию коронавируса

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что не верит в пандемию коронавируса. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я не верю ни в какие вирусы. Я знаю, что есть много вирусов, в том числе и коронавирус, и грипп, и гепатиты, разные другие заболевания. (...) Я понимаю, что каждый год появляются новые вирусы. Но так массово запугивать, такой массовый психоз общемировой — можно с ума сойти!» — сказала депутат.

Вместе с тем Поклонская добавила, что находится сейчас в Крыму, поскольку там период пандемии пережить легче, чем в Москве. Она рассказала, что заметила у местных жителей, которые раньше «один-два раза на море заедут, и все», интерес к крымским пляжам, в то время как туристов на полуострове стало гораздо меньше, чем обычно.

Ранее, в марте, Поклонская заявляла, что ушла на самоизоляцию из-за коронавируса. Она рассказала, что осталась с дочерью в маленькой квартире в Москве на время пандемии, «чтобы не привезти эту заразу домой в Крым родителям». Кроме того, депутат считала, что относиться к коронавирусу легкомысленно нельзя, поскольку «никто точно не знает, с чем именно мы столкнулись». Она отметила, что в Китае эпидемия прошла быстро благодаря дисциплине, в связи с чем она призвала россиян также «потерпеть и посидеть дома».

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