В Бангладеш умер боровшийся с коронавирусом российский врач

Российский врач Рашит Миннетдинов, боровшийся с коронавирусом в составе группы отечественных специалистов, скончался в Бангладеш. Об этом сообщается на сайте Минздрава Татарстана.

Известный татарский медик умер на 66-м году жизни. С 2004 по 2013 год он руководил кардиологическим отделением №2 Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ).

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Однако позже в ведомстве усомнились в ее словах.

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