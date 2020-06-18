Данные главы Росздравнадзора об умерших врачах поставили под вопрос

Росздравнадзор поставил под вопрос данные об умерших врачах, заразившихся коронавирусом, которые ранее обнародовала его глава Алла Самойлова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

В пресс-службе сообщили, что Самойлова говорила не об официальных данных, а о цифрах, которые «циркулируют» в интернете. Там также уточнили, что каждый случай заражения или смерти врача рассматривается специальной комиссией, которая проводит расследование.

Ранее Самойлова заявила, что в России умерли 489 медицинских работников, которые заразились коронавирусом. Случаи летальных исходов среди врачей подсчитывают и Минздрав, и сами медики, которые вносят имена умерших коллег в неофициальный Список памяти. На 18 июня в нем числятся 444 врача.

В самом Минздраве 26 мая сообщили о смерти 101 врача с коронавирусом. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данные не подтверждаются. Он сказал, что не понимает, как врачи сами могут подсчитывать смертность среди врачей и пообещал обратиться в министерство за разъяснениями. С того момента реакции от Минздрава не было.

На 18 июня в России выявлен 561 091 случай коронавируса, зафиксировано 7060 летальных исходов, выздоровели 313 963 человека.

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