Роберт Б. Уайди попросил прекратить использовать его имя как мем

Режиссер Роберт Б. Уайди, имя которого стало мемом и символом нелепых ситуаций, раскритиковал человека, сделавшего татуировку с его фамилией. Он попросил интернет-пользователей прекратить использовать его имя как мем в Twitter.

«Нет, нет, нет. Ради Бога. Остановитесь», — взмолился кинематографист. К посту он приложил фотографию мужской спины, на которой набита фраза «Срежиссировано Робертом Б. Уайди» (Directed by Robert B. Weide).

Кадр из титров с именем Уайди и веселой музыкой в 2020 году стал символом несмешных шуток и неудач.

3 сентября 2019-го о мемах со своим участием высказался советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский. Артист выразил сомнение в том, что его композиция «Третье сентября» стала популярна благодаря интернет-мемам.

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