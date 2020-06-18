На могиле погибшего в ДТП Захарова заметили венок от Ефремова

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в котором погиб курьер Сергей Захаров, передал на могилу погибшего венок. Об этом сообщает «МК в Рязани».

По информации издания, знакомые семьи Захарова рассказали, что заметили венок, когда пришли на могилу на девять дней со дня смерти уроженца Рязани. Отмечается, что гражданская жена Захарова попыталась избавиться от венка и вынесла его за ограду, но потом цветы «снова кто-то вернул».

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал проблему в переговорах с семьей Захарова. Он рассказал, что разговаривал с братом погибшего. По его словам, он разговорчивый, однако утверждает, что будет общаться только с разрешения своего адвоката.

Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Артист 13 июня записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Захарова. Он также предложил им свою помощь. Семья Захарова отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения.

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