Адвокат семьи Захарова опроверг данные о согласии на компенсацию от Ефремова

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, не соглашалась на компенсацию. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, его слова передает Telegram-канал Mash.

Адвокат опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ данные о том, что близкие Захарова якобы согласились получить деньги от Ефремова, и назвал их фантазиями. Добровинский также отметил, что накануне, 16 июня, брату погибшего звонил адвокат артиста, однако тот сообщил ему, что договариваться о встрече необходимо с адвокатом семьи.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что семья Захарова передумала насчет денег. Он отмечал, что соответствующий вопрос якобы готов обсуждать брат водителя. По словам Пашаева, родственник погибшего «готов на все», если разрешит Добровинский. При этом сам Добровинский уже подчеркивал, что брат погибшего и адвокат Ефремова просто обсудили возможность переговоров.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

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