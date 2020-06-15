Адвокат Ефремова объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий актера Михаила Ефремова, оценил решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова отказаться от помощи его клиента. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

По его мнению, родственники Захарова намерены получить больше денег, чем им предлагают в настоящее время. Пашаев пояснил, что проехал по Рязанской области, откуда родом погибший, 800 километров, чтобы договориться с потерпевшей стороной, однако родственники так и не вышли на связь.

Адвокат добавил, что, если бы близким объяснили последствия их решения, они бы так не поступили. «Это же все равно, выплата денег — не означает, что это его освобождает от уголовной ответственности. К сожалению, кто-то себе грязный пиар делает. Это будет страдать потерпевшая сторона», — заключил он.

Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Захарова, заявил, что они хотят, чтобы дело расследовалось по закону. По его словам, семью Захарова покоробило, что актер опубликовал видеообращение, однако связаться с ними лично не пытался.

13 июня Ефремов записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Захарова. Он также предложил им свою помощь. Семья Захарова отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

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