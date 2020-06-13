Появились сообщения о визите нарколога к Ефремову перед записью видеообращения

Перед записью видеообращения актера Михаила Ефремова посетил частный нарколог для лечения абстинентного синдрома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что это состояние возникает при полном прекращении приема психоактивного вещества после длительного употребления. По словам анонимного источника, Ефремов планирует начать лечиться от алкогольной зависимости.

При этом, по данным РИА Новости, адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская заявила, что нарколога для ее подзащитного не вызывали.

Ранее артист, ставший виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров, записал обращение. Он предложил семье погибшего помощь, если они ее примут, «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов сказал, что ему нет прощения от тех, кто ему верил. «Это конец, нет больше Ефремова», — заявил он.

Семья Захарова отказалась принимать извинения и деньги от актера. По словам адвоката родных погибшего, представители семьи Захарова намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. «Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — сказал адвокат и добавил, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.

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