Сын Ефремова обратился к семье погибшего в аварии водителя

Никита Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, обратился к семье водителя Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием его отца. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Актер выразил соболезнования родственникам курьера, а также пожелал мужества и сил всем, кого затронула случившаяся ситуация. Ефремов-младший признался, что ему больно от этой трагедии.

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«Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

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