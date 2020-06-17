В теории Джигурды о смертельном ДТП с Ефремовым появилась версия о покушении

Актер Никита Джигурда, ранее объявивший о том, что Михаилу Ефремову могли подсыпать наркотические вещества в алкоголь, дополнил свою теорию версией о покушении на жизнь заслуженного артиста России. Об этом он порассуждал в своем Instagram-аккаунте.

«Готовилось покушение именно на Михаила Ефремова. Недруги могут сейчас смеяться и говорить "Джигурда ку-ку". Я объясню», — заявил он.

Джигурда уточнил, что нашел информацию о наличии в крови Ефремова, помимо алкоголя и наркотиков, «следы сильнодействующего снотворного средства, которое в сочетании с этиловым спиртом усиливает свое действие». «Заметьте — ничего об этом не говорилось. Сильнодействующее снотворное. Михаил должен был погибнуть по плану тех, кто напоил его и в алкоголь подмешал и наркотики, и сильнодействующее снотворное», — сказал актер.

12 июня Джигурда объявил, что Ефремову могли подсыпать наркотические препараты в алкоголь. На это, по его словам, указывает то, что записи с камер наблюдения из бара оказались стерты.

Ранее в июне сообщалось, что жена Ефремова Софья Кругликова объяснила пьяное ДТП с участием артиста выпитым снотворным. Позже в разговоре с сотрудниками силовых ведомств она рассказала о страшных собутыльниках мужа «из каких-то органов».

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Ефремова отправили под домашний арест. Экспертиза выявила у него в крови остаточные следы кокаина и каннабиноидов.

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