Домработница рассказала об очень плохом состоянии Ефремова

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов последние дни почти ничего не ест, не употребляет алкоголь и пьет только воду. О состоянии артиста рассказала его домработница Ева Моисеева, передает телеканал РЕН ТВ в среду, 17 июня.

По словам домработницы, Ефремов чувствует себя очень плохо и сильно переживает, все время лежит, часто вызывает скорую помощь. Супруга артиста также чувствует себя плохо. Домработница добавила, что дети Ефремова часто его навещают.

Ранее в среду к актеру в квартиру снова приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Сообщалось, что его собираются забрать на допрос в связи со смертельной аварией аварией в центре Москвы.

Накануне о состоянии артиста рассказал его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил что актер чувствует себя «очень тяжело», однако не обращается за помощью к врачам.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель погиб в больнице, актер находится под домашним арестом.

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