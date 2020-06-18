Мишустин заявил об основаниях для снятия ограничений в России

Темп прироста случаев заражения коронавирусом дает основания для поэтапного снятия ограничений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС в четверг, 18 июня.

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Он уточнил, что 53 региона перешли на первый этап, восемь — на второй.

По словам премьера, ослабление ограничений в субъектах РФ не приводит к росту числа заражений коронавирусом.

16 июня в Минздраве заявили, что распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато, но в регионах оно проходит неравномерно.

14 июня президент Владимир Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса. Он отметил, что выход сопровождается минимальными потерями.

За последние сутки в России выявлено 7790 случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 561 091 жителя.

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