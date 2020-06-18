На Дальнем Востоке займутся модернизацией ради экспорта

На Дальнем Востоке в ближайшие четыре года планируется модернизировать 23 пункта пропуска через государственную границу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития России.

«Будем добиваться таких же решений и по другим пунктам пропуска. Потому что на Дальнем Востоке 6,5 тысячи километров — это государственная граница», — заявил глава ведомства Александр Козлов.

Большая часть объектов будет модернизирована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Сейчас ведутся работы по проектированию.

Проект «Международная кооперация и экспорт» включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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