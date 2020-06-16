В России экспортерам увеличат логистическую поддержку по антикризисному плану

В рамках общенационального антикризисного плана в России вырастет на 10 миллиардов рублей — до 23 миллиардов рублей — объем логистической субсидии для экспортеров, которая является самой востребованной мерой поддержки среди компаний, работающих на иностранных рынках. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.

Уточняется, что получить дополнительные средства смогут только те компании, которые ранее не смогли пройти отбор на участие в программе или находятся в листе ожидания. Выделенные средства направят на поддержку экспорта продукции машиностроения и поддержку поставок в период пандемии коронавируса.

Логистическая субсидия компенсирует компаниям часть затрат на транспортировку продукции.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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