Нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» потребовался перезапуск, к такому заключению пришли в Совете Федерации.

Предполагается, что в условиях пандемии это позволит увеличить количество компаний-экспортеров, быстрее принимать решения. В целом, указывают в Совфеде, удалось сохранить экспортный потенциал ряда отраслей благодаря тем мерам, которые предпринимались властями во время эпидемии.

Нацпроект стартовал в конце 2018 года и рассчитан на 6 лет. Основная задача - увеличить объем несырьевого, неэнергетического экспорта. Это товары агропромышленного комплекса, машиностроение, обрабатывающих отраслей и другие.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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