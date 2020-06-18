Россиянин пытался покончить с собой перед отделом полиции

В Калининграде россиянин, недовольный работой правоохранительных органов, попытался покончить с собой перед отделом полиции. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает «Каскад-ТВ».

По данным издания, мужчина подошел к участку улице Галковского с канистрой, в которой была горючая жидкость, и зажигалкой. Он заявил, что супруга похитила их совместного ребенка и хочет вывести его в Турцию. Молодой человек обвинил полицейских в бездействии. Позже в интернете появилось видео, на котором видны пожарные и полицейские, сопровождающие молодого человека в здание отдела полиции.

Как рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении полиции, 17 июня мужчина обратился в ОМВД России по Ленинградскому району с заявлением о гражданско-правовом конфликте с супругой, с которой он находится в стадии бракоразводного процесса. 18 июня данный гражданин пришел в отдел полиции в нервном, неадекватном состоянии. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь.

Также в полиции пояснили, что по ранее поданному заявлению мужчины проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

В январе сообщалось, что в городе Шелехове Иркутской области мэр Сергей Лапин спас местного жителя, который попытался совершить самоубийство у здания мэрии, 32-летний мужчина получил ожоги около 70 процентов тела.

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