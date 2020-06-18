Россиян предупредили об аномальном похолодании

В европейской части России дневная температура понизится на 10 градусов и приблизится к нормальным показателям. О похолодании россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Такое явление он объяснил смещением антициклона, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, на запад, а не на восток, как обычно. В настоящее время его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву. Следовательно, в субботу, 20 июня, когда антициклон сместится, к центру европейской части страны начнет поступать холодный воздух.

«Понижение температуры будет сильным. По сравнению с нынешней температурой будет понижение до 18-20 градусов, ночные температуры понизятся до 10 градусов», — пояснил Вильфанд.

Кроме того, он пообещал наступление холодных аномалий в других регионах России. В Томской, Омской, Тюменской, Челябинской, Екатеринбургской областях температура опустится на 6 градусов ниже нормы. Днем воздух будет прогреваться до 20-градусной отметки, а ночью охлаждаться до 8-9 градусов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве в воскресенье, 21 июня. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов. Это будет ощутимое понижение после 27-31 градуса, уточнил Вильфанд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!