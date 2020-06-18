Бывшего японского министра заподозрили в подкупе избирателей ради жены

Прокуратура Японии запросила ордер на арест бывшего министра юстиции страны Кацуюки Каваи и его жены Анри. Супругов обвиняют в подкупе избирателей в ходе предвыборной кампании, сообщает агентство Kyodo.

В ходе расследования около 100 человек рассказали о взятках. Предположительно, именно экс-министр руководил избирательной кампанией своей жены, баллотировавшейся в верхнюю палату парламента на выборах в июле 2019 года. Тогда он раздал наличными около 24 миллионов иен (224 тысячи долларов). Каваи передал деньги как минимум 91 человеку: избирателям в префектуре Хиросима и представителям местных органов власти. Правоохранительные органы полагают, что пара потратила еще 1,7 миллиона иен (16 тысяч долларов) ради подкупа еще пяти человек.

Указывается, что до конца дня оба будут помещены под стражу. Кацуюки и Анри Каваи отрицают все обвинения.

Как пишет Кyodo, арест станет жестким ударом по премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который был тесно связан с Каваи. Рейтинги главы правительства уже падают: предполагают, что основные причины — неэффективные меры по борьбе с коронавирусом и другие скандалы с министрами страны.

Ранее Кацуюки и Анри Каваи покинули ряды правящей Либерально-демократической партии, однако сохранили за собой депутатские кресла. Парламентская сессия, которая давала им право иммунитета, завершилась 17 июня. Это дало прокуратуре возможность отправить их под арест.

В конце октября 2019-го Каваи подал в отставку из-за подозрений в нарушении законодательства со стороны его жены Анри. Политик заявил, что покидает должность, чтобы избежать потери доверия населения к министерству юстиции.

Супруги Кацуюки и Анри Каваи прошли в верхнюю палату парламента по итогам выборов 2019 года.

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