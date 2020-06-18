Почтальон раскрыл тайну бутылки с письмом 30-летней давности

В американском городе Бомонт, штат Техас, почтальон раскрыл тайну найденной в реке бутылки с запиской, датированной 1989 годом. Об этом сообщает UPI.

Пара ребят в возрасте семи и восьми лет выловила из реки Нечес стеклянную бутылку с письмом 30-летней давности. В послании значились имя и адрес отправителя. Заручившись помощью родных, мальчики попытались найти автора письма, но вскоре выяснили, что указанного адреса нет на карте.

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Почтальон с большой выслугой лет помог юным американцам разгадать тайну послания. Он рассказал, что отмеченный в записке адрес действительно больше не существует, тем не менее дом по-прежнему стоит, и в нем живут люди.

Благодаря почтальону ребятам удалось связаться с автором письма — Клифтоном МакГоллионом (Clifton McGallion). Тот рассказал, что около 30 лет назад они с сыном оставляли подобные бутылки с посланиями, когда выбирались на рыбалку.

Ранее сообщалось о жителе Тайваня, который обнаружил бутылку с письмом от Калининградского музея Мирового океана спустя 25 лет после того, как ее кинули в воду. Мужчина нашел послание в воде возле острова Орхидей во время шлюпочных гонок, в которых его команда одержала победу.

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