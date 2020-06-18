Российский олигарх ответил Чубайсу на сравнение нефти с дохлой лошадью

Нефтяной отрасли, которая в настоящее время является одной из важнейших в мировой экономике, в обозримом будущем придет конец. Об этом заявил российский олигарх, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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По его словам, «может быть, мы, мое поколение, не будем свидетелями того, что забудется совершенно нефтянка, но наши дети увидят совершенно другой мир». Так он ответил на просьбу прокомментировать сравнение главой «Роснано» Анатолием Чубайсом нефти с дохлой лошадью. В интервью Forbes последний процитировал ковбойскую поговорку, заявив, что «если лошадь сдохла, с нее надо слезать».

Якобашвили отметил, что в настоящее время в мире активно развивают альтернативные источники энергии, отрасли, связанные с электричеством и батареями. России в такой ситуации нужно перестраивать экономику, воспользовавшись возможностями, которые дала ей эпоха нефтяного изобилия.

В мае 2020 года Чубайс указал, что зависимость от нефти является для России стратегическим риском, а нынешняя структура экономики и технологический уклад устарели. Он отметил, что перспективы заработать на нефти в будущем все снижаются.

Давид Якобашвили — один из основателей компании «Вим-Билль-Данн». В 2011 году он вместе с партнерами продал ее Pepsi. В настоящее время его главным активом является нефтетрейдер Petrocas. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 750 миллионов долларов.

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