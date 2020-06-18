В российском поселке молодые супруги год снимали порно с соседскими детьми

В поселке Калининградской области молодая семейная пара почти год снимала эротические видео с участием обнаженных соседских детей, которые боялись признаться в этом родителям. Об этом сообщает издание «Клопс».

35-летний мужчина с 19-летней женой приехали в небольшой поселок в 2019 году. Вскоре у пары родился сын, и они стали часто звать в гости соседских детей — пить чай с конфетами и нянчиться с младенцем. Родители без опаски отпускали детей к тихим и непьющим соседям. Лишь спустя год выяснилось, что все это время мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет вынуждали раздеваться и принимать участие в эротических фото- и видеосъемках.

О случившемся решилась рассказать матери подруга одной из пострадавших. Сначала девочке не поверили, но когда в похожей истории призналась еще одна школьница, родители обратились в полицию. В отделении ребенок рассказал, что, уложив спать своего сына, супруги закрыли дверь, велели девочке раздеться и встать в позы, которые ей показали. Отказать она побоялась, потому что у двери комнаты лежала бейсбольная бита.

В тот же день супругов задержали. Чтобы предотвратить самосуд, в поселок приехало сразу несколько нарядов полиции, а на самих задержанных надели бронежилеты. При обыске в квартире изъяли ноутбук, где хранились многочисленные фото и видео с участием детей.

В следственном управлении СКР по Калининградской области изданию рассказали, что возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»). Мужчину также обвиняют по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

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