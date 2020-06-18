Готовящего двойной теракт на параде в День Победы россиянина отправили в тюрьму

Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Нальчика Залима Казакова, который заготовил две бомбы и планировал взорвать их на городском параде ко Дню Победы 9 мая 2019 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Осужденный будет отбывать наказание в первые два года в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

По версии следствия, 3 апреля 2019 года Казаков стал переписываться с земляком, который находился в Сирии. Тот дал ему указание совершить теракт в Нальчике. Сообщники договорились устроить взрыв во время праздничного шествия в городе, намеченного на 9 мая 2019 года.

Казаков приобрел химические вещества, компоненты и материалы, из которых изготовил два самодельных взрывных устройства. Теракт был сорван, а его исполнителя задержали 25 апреля 2019 года.

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