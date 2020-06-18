Правительство Украины оказалось под угрозой отставки. Верховная Рада Украины второй раз отклонила программу деятельности кабмина. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Vesti.ua.

За документ проголосовали 207 депутатов, это недостаточное число. Отклонение программы означает, что кабмин не получил годовой иммунитет и может быть досрочно отправлен в отставку.

Ранее Верховная Рада отправляла документ на доработку. В программу правительства входили задачи и приоритеты для каждого министерства, мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса, защите территориальной целостности и возвращении неподконтрольных территорий, а также курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Правительство Украины сменилось в марте. Президент Владимир Зеленский заявил, что кабинет Алексея Гончарука не решил проблем с пенсиями, коммунальными платежами, долгами по зарплатам и дефициту бюджета. Новое правительство возглавил Денис Шмыгаль. Позже Зеленский утверждал, что правительство Гончарука занималось «реформами ради лайков».

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