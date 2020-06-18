Названо число подвергающихся насилию несовершеннолетних в мире

Около миллиарда несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет в той или иной форме подвергались насилию в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, опубликованный Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно документу, почти 300 миллионов детей в возрасте от двух до четырех лет на постоянной основе сталкиваются с жестоким обращением со стороны опекунов. По мнению его авторов, введенные для борьбы с распространением эпидемии коронавируса меры значительно осложняют предотвращение случаев насилия над несовершеннолетними. Подобная ситуация может привести к долговременным негативным последствиям. Пандемия подрывает достижения в таких областях, как детское здравоохранение и образование.

Ранее Международная организация труда (МОТ) и ЮНИСЕФ заявили, что из-за пандемии коронавируса миллионы детей по всему миру будут вынуждены начать работать. При этом несовершеннолетние, которые и так трудятся, могут оказаться в еще более суровых условиях. После возобновления работы закрытых из-за эпидемии учебных учреждений далеко не всем родителям учеба их детей будет по карману.

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