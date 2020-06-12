Мир
 
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 июня
Собчак сравнила похороны Джорджа Флойда со своей свадьбой
Кремль отменил удаленку для чиновников
Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса
Определена самая защищенная от коронавируса группа крови
Новости партнеров

Миру предрекли резкий рост детского труда из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: globallookpress.com

Из-за пандемии коронавируса миллионы детей по всему миру будут вынуждены начать работать. При этом дети, которые и так трудятся, могут оказаться в еще более суровых условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ.

«Поскольку пандемия наносит ущерб семейным доходам, без поддержки многие могут прибегнуть к детскому труду», — предупредил гендиректор МОТ Гай Райдер. Кроме того, из-за эпидемии многие школы закрываются. Ученики, вынужденные прервать образование, становятся рабочей силой.

Даже после возобновления работы учебных учреждений, считают в МОТ и ЮНИСЕФ, далеко не всем родителям учеба их детей будет по карману. Уже сейчас приостановка работы школ коснулась миллиарда учеников в 130 странах мира. «Гендерное неравенство может усугубиться, поскольку девочки особенно уязвимы для эксплуатации в сельском хозяйстве и в домашнем хозяйстве», — добавляют в организациях.

По подсчетам МОТ, 152 миллиона детей в мире от 5 до 17 лет вынуждены работать или находятся в рабстве. 73 миллиона из них заняты опасным трудом. Наиболее серьезная ситуация с детским трудом наблюдается в Африке. Пятая часть всех проживающих там детей работает.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможной гибели сотен тысяч детей из-за коронавируса. Это будет вызвано сокращением расходов на питание в семьях, а также приостановкой программ вакцинации от многих серьезных болезней.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Миру предрекли крупнейший за 50 лет продовольственный кризис
Раскрыта смертельная опасность коронавируса для детей
Полиция массово арестовала подозреваемых в сексуальной эксплуатации детей
Другие материалы рубрики
Мир00:07 8 июня

Перешли Иордан

Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
07:05Сегодня

Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка

05:00Сегодня

США предрекли участь Советского Союза

04:52Сегодня

Трамп назвал позором действия задержавших Джорджа Флойда полицейских

Мир00:0127 мая
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

В глубокой изоляции

Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
04:13Сегодня

В проекте оборонного бюджета США Россию назвали главным конкурентом

03:10Сегодня

В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья

01:38Сегодня

В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

Мир00:0125 мая

Один в пустыне не воин

В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
01:12Сегодня

Трамп назвал способы прекратить беспорядки в США

00:30Сегодня

Стало известно о продолжающемся сотрудничестве ВОЗ с США

20:5411 июня

Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному оружию

Россия
Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
В ВОЗ прокомментировали слова о необычной смертности от COVID-19 в России
Россиян призвали отказаться от походов в гости
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
Роспотребнадзор подготовил новые правила продажи еды на фоне коронавируса
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному оружию
США продлили санкции против Лукашенко из-за «угрозы нацбезопасности»
США пообещали Украине 250 миллионов долларов для «защиты от российской агрессии»
Нападение бандитов, расстрел и поджог в Мексике попали на видео
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
В России увеличили пособия по безработице
Самая крупная авиакомпания Европы решила спастись за счет работников
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
Жителей Великобритании оставят без выпивки
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным
Ефремова под домашним арестом проконтролирует прокуратура
«Мы всех обязательно вылечим»
Советский Союз прославился карательной психиатрией. Что стало с ней в современной России?
Все материалы
Наука и техника
Илон Маск назвал главную цель SpaceX
Гроза небес
 
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Раскрыты самые популярные смартфоны в России
Все материалы
Спорт
Тайсон отказался драться без перчаток
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Адвокат Мамаева высказался о сравнении дела игрока с разбирательством Ефремова
Игроки и тренер «Арсенала» встали на колено в память о погибшем Флойде
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Российская олимпийская чемпионка порассуждала о происходящем в США беспределе
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Все материалы
Культура
Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Женщина сбросила 22 килограмма и раскрыла способ похудения
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Все материалы
Стали известны цены на обновлённый Mercedes-Benz E-Class российской сборки
Формула 1 с вариатором и 100 км/ч задним ходом
С чего начались вариаторы и откуда пошли все их победы и беды
Появились подробности о роскошном минивэне GAC для России
Тест: угадай машину по рисунку фонарей
Прокачиваем когнитивные функции и интуицию
Bentley отзовет 6000 кроссоверов из-за риска возгорания
Старинные автомобили, которые можно купить в России прямо сейчас
Девять способов прикоснуться к истории на любой вкус и кошелёк
В России начались продажи нового Land Rover Defender
Все материалы
Дом
Спрогнозировано падение цен на землю около Москвы
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Италия возобновила продажи домов за 1 евро
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы