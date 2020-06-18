Лукашенко потребовал от правоохранителей «не цепляться к людям по мелочам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правовые нормы, которую вступят в силу в процессе реформы административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить. Об этом пишет БЕЛТА.

Он призвал правоохранителей пересмотреть ведомственные инструкции и другие подзаконные акты, убрав из них лишние бюрократические требования. Лукашенко потребовал, чтобы запреты и ограничения остались там, «где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций».

«Не нужно цепляться к людям по мелочам. Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что правоохранители не должны «мешать людям жить и работать», добавив, что в стране еще три года назад началась либерализация бизнес-климата.

На этом фоне в Белоруссии продолжается предвыборная кампания, которая сопровождается задержаниями и арестами активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и простых граждан, участвующих в мирных акциях по сбору подписей. В отношении нескольких потенциальных кандидатов на пост главы государства правоохранительные органы проводят расследования. Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.

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