У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь

Житель китайской провинции Чжэцзян, не посещавший туалет в течение 18 часов, попал в больницу с разрывом мочевого пузыря. Об этом пишет издание Unilad.

40-летний мужчина, выпивший больше 10 бутылок пива, проспал целый день. Все это время он не вставал с кровати, терпел и не мочился. Проснувшись, мужчина почувствовал сильнейшую боль в брюшной полости, мешающую ему лежать.

Любителю пива пришлось обратиться в больницу. Томография выявила, что его мочевой пузырь не выдержал повышенного давления и лопнул. В результате орган оказался поврежден в трех местах. Пациент был экстренно прооперирован и находится в стабильном состоянии.

В 2019 году сообщалось, что в США врачам удалось извлечь из мочевого пузыря пациента пулю спустя 18 лет после того, как она попала в орган. После этого ее передали полиции.

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